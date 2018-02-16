«Вест Бромвич» начал расследование в отношении 4 игроков клуба, похитивших в шутку такси

Автор: Лидия Дидык 0

Вест Бромвич

«Вест Бромвич» подтвердил, что начато внутреннее расследование в отношении четырех футболистов клуба. Игроки в шутку украли такси.

Ранее в английских и испанских СМИ появилась информация, что игроки «дроздов», которые сейчас проводят краткосрочный сбор в Испании, в шутку украли такси, чтобы вернуться в свой отель после отдыха в городе поздно ночью.

Автомобиль они оставили возле отеля и отправились по номерам, однако в скором к ним заявилась полиция, которая доставила футболистов в отделение и допросила. Отмечается, что утром в 8:00 хозяин автомобиля получил его обратно.

В заявлении «ВБА» сказано, что к провинившимся игрокам будут приняты дисциплинарные меры.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Вест Бромвича»

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