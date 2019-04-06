Томас Тухель: «Если в «ПСЖ» придут три-четыре новых игрока, то будет хорошо»

Автор: Дарья Григорьева 0

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал трансферную политику клуба. Он выразил надежду на усиление команды во время трансферного окна. 

«Сложно сказать, сколько игроков придет в «ПСЖ», потому что я не знаю, что будет с футболистами, которых мы имеем сейчас. Захотят остаться или некоторые уйдут. Скажу так, если придут три-четыре новых игрока, будет хорошо», — заявил немецкий специалист.

Напомним, парижане лидируют в чемпионате Франции с 80 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com (EN)

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