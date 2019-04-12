Зинэтула Билялетдинов покинул «Ак Барс»

Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса». Об этом сообщил официальный сайт хоккейной команды.

Специалист прокомментировал свое решение об уходе. Он заявил, что хотел бы немного отдохнуть.

«Я принял решение взять паузу в тренерской карьере. Это решение обдуманное, я шел к нему не один день.

Я не хочу никого обманывать, поэтому сейчас будет полезнее немного отдохнуть от хоккея. Это решение никак не связано с результатом этого сезона» — сказал Билялетдинов.

Напомним, специалист работал с клубом с 2001 по 2011 год. Затем он вернулся в 2014 году. Под его руководством «Ак Барс» выиграл три Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Ак Барса», «Р-Спорт»