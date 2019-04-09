Усман Дембеле должен арендодателю 10 тыс. евро

Автор: Дарья Григорьева 0

Усман Дембеле

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле должен денег бывшему арендодателю Герду Вайссенбергу. Футболист был оштрафован по итогам разбирательства.

Сообщается, в этом доме Дембеле жил во время своего выступления за дортмундскую «Боруссию». После перехода игрока в «Барселону» и его отъезда в Испанию, арендодатель обнаружил в холодильнике гниющую еду, а по дому был разбросан мусор.

«Дом превратился в мусорное ведро. Когда я в первый раз вернулся туда, то испугался. Согласен с той компенсацией, что определил суд», — заявил Вайссенберг.

Отмечается, что хавбеку удалось сбить сумму штрафа с изначальных 21 тыс. евро до 10 тыс. евро.

Фото: Global Look Press
Источник:  L’Équipe

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