Маурицио Сарри: «Челси» постарается победить»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался о предстоящем матче его команды с «Манчестер Юнайтед». Он прокомментировал игру «красных дьяволов».

«Челси», конечно, постарается победить, но нам нужно не проиграть. Это очень сложный матч для обеих команд.

Нам предстоит сыграть с соперником, который будет высоко мотивирован после манчестерского дерби. У них есть шанс попасть в топ-4. Конечно, им нужно выиграть все три оставшихся матча. Но нам тоже нужно набирать очки. Мы должны биться и стараться всеми возможными способами», — заявил итальянец.

Напомним, в АПЛ «синие» располагаются на четвертой строчке с 67 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Челси»