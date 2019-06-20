Лионель Месси: «Будет безумием, если Аргентина не сможет выйти из группы»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси оценил шансы команды на выход в плей-офф Кубка Америки. После двух туров команда идет на последнем месте в группе Кубка Америки.

После ничьей с Парагваем (1:1) Месси оделился впечатлениями от матча. Также аргентинец оценил дальнейшие перспективы сборной на турнире.

«Вижу, что команда уверена, что мы выиграем в следующем матче. Мы должны работать на команду и прибавлять. Честно говоря, немного обидно, что не удалось одержать победу, чтобы обеспечить себе выход в следующий раунд. Мы понимали, что будет тяжело. Мы по-прежнему ищем лучший наш состав, лучшую игру, хотим расти», – заявил Лионель.

«В первые минуты матча мы хорошо контролировали мяч. После гола соперника мы немного посыпались, но во втором тайме отдали все силы и заработали ничью. Команда недовольна сложившейся ситуацией, так как мы не смогли победить, мы понимали, что сегодняшняя игра для нас ключевая. Знаем, что теперь должны побеждать в следующем матче», – отметил Месси.

«Это будет матч нашей жизни. Будет безумием, если мы не сможем выйти из группы, когда, по сути, из каждой группы выходят по три команды. Не сомневаюсь, что у нас это получится», – заключил он.

В группе B сборная Аргентины занимает 4-ое место. В активе «бело-голубых» 1 очко после двух матчей. В первой игре аргентинцы проиграли Колумбии со счетом 0:2.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com