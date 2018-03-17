Премьер лига. 23-й тур. «Урал» одержал победу на выезде над «СКА»

«Урал» одержал победу на выезде над «СКА». Дубль сделал Владимир Ильин.

Премьер лига. 23-й тур.

СКА-ХАБАРОВСК — УРАЛ — 0:3 (0:1)

Хабаровск. 4 марта.

Стадион: имени Владимира Ленина.

Судья: Игорь Федотов (Москва)

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Никифоров (Колесниченко, 87), Гришко (Федотов, 46), Карпов, Макаров, Димидко, Карасев, Кабутов, Канунников, Баляйкин, Маркович (Секульски, 74).

«Урал»: Опарин, Буйволов, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин (Труич, 76), Мирзов (Макаров, 80), Жигулев, Нуну Роша (Карницкий, 88), Полетанович, Погребняк.

Голы: 0:1 — Ильин (26), 0:2 — Эль-Кабир (72), 0:3 — Ильин (89).

Предупреждения: Фидлер (12), Баляйкин (21), Бикфалви (50).

11 (7) удары (в створ) 18 (9)

14 фолы 21

4 угловые 5

3 офсайды 1

48 % владения мячом 52

«СКА-Хабаровск» продолжает беспросветно проигрывать: команда уже 11 матчей не одерживает победу, а 9 последних из них клуб и вовсе проиграл. «Урал» тоже подошел в не самой лучшей форме к встрече: екатеринбуржцы не выиграли последние 8 матчей. Но Владимир Ильин прервал неприятную серию своей команды в самом начале матча. Дальше — больше. В последних трех матчах «Урал» забивал больше 2,5 голов, эта игра не стала исключением. В результате екатеринбуржцы добили своего соперника и забили в Хабаровске три матча. Как итог — 0:3 и очередное поражение «СКА».

Фото: Официальный твиттер «Урала»

Источник: Еженедельник «Футбол»