Патрик Шик прилетел в Рим для подписания контракта с «Ромой»

Форвард «Сампдории» Патрик Шик прилетел в Рим. «Рома» планирует приобрести нападающего.

21-летний чех в ближайшее время пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт с «Ромой». Ранее клубы согласовали аренду нападающего за 5 миллионов евро с обязательством выкупа за 33 миллиона.

В июле игрок не перешел в «Ювентус» из-за выявленных проблем с сердцем во время медосмотра.

В минувшем сезоне Шик в 32 матчах серии A забил 11 голов и отдал 6 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia