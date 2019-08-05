«Бавария» близка к приобретению Лероя Сане

Крайний нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане близок к переходу в «Баварию». Немцы готовы заплатить более 100 млн евро.

Сделка близка к завершению. Мюнхенцы заплатят за Сане 110 миллионов евро (крупнейший трансфер в истории Бундеслиги) и подпишут с ним пятилетний контракт.

По этому соглашению Сане станет самым высокооплачиваемым игроком «Баварии» (18 млн евро в год до уплаты налогов), до этого самым высокооплачиваемым был Роберт Левандовски (16 млн евро).

В «Баварии» игрок сборной Германии возьмет десятый игровой номер, который долгое время принадлежал Арьену Роббену. В клубе на него рассчитывают как на игрока стартового состава.

Фото: Global Look Press

Источник: France Football