Радик Миннахметов : «Говорить о самоокупаемости стадиона в России неверно. 500 лет окупаться будет»

Генеральный директор «Казань-Арены» Радик Миннахметов высказался на тему окупаемости футбольных стадионов России. Миннахметов рассказал, что стадион желали купить.

— Говорить о самоокупаемости стадиона в России неверно. Потому что если построенный за 500 миллионов долларов (по курсу 2013-го года, — прим.) объект будет приносить даже один миллион каждый год, он будет окупаться 500 лет. Мы привлекли сюда много инвестиций. Даже тот же медиафасад — его ведь не за бюджетные средства построили. Пришел московский инвестор и сделал его почти за 8 миллионов долларов (по курсу 2013-го года, — прим.).

Мы за годы нашего управления привлекли не менее 500 миллионов рублей. Только сегодня некоторые партнеры у нас начинают выходить с арендных каникул. И где-то через год мы должны выйти на цифру 50—60 миллионов рублей в год, и это только с аренды, не учитывая футбольных матчей. Это почти треть нашего бюджета.

Потом мы построим те самые офисные помещения, которые должны приносить доход примерно в таком же размере. В перспективе, если все это считать, у нас точно позитивный баланс. В итоге, на сегодняшний день мы отрабатываем примерно половину бюджета.

— Был слух и о продаже названия стадиона.

— Да, были желающие его купить. Рыночная оценка при самом минимуме — 1 миллион долларов в год. Нам были готовы дать 2 миллиона. Мы решили, что это хорошая идея с экономической точки зрения, поскольку стадион вышел бы на операционную прибыль. Но нам не разрешили. У нас и так хорошее название, – сказал Миннахметов.

Фото: Global Look Press

Источник: «Реальное Время»