Юрген Клопп: «Лестер» – серьезная угроза для «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Лестером». Встреча пройдет в рамках 24-го тура чемпионата Англии.

«Лестеру» нравится играть против лидеров. Их игра уже не так сильно ориентирована на контратаки, как раньше, но это очень серьезная угроза для нас.

Это супер команда. Я понимаю, что они не довольны ситуацией в турнирной таблице, потому что занимают девятую строчку. Пару лет назад это было бы блестящей позицией для «Лестера», но после того, как они выиграли АПЛ и сыграли в Лиге чемпионов, теперь это уже не такой хороший результат.

Очевидно, что они инвестировали большую сумму в команду, но у них действительно хороший состав. Футболисты середины поля, защитники, талантливые игроки атаки и Джейми Варди – один из лучших нападающих в АПЛ. Так что это большая угроза.

«Ливерпулю» будет непросто. Нам нужно, чтобы футболисты выжали из себя все. Мы действительно можем играть очень хорошо, чтобы победить в этом матче», – сказал Клопп.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ливерпуля»