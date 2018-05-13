Премьер-лига. 30-й тур. «Ростов» обыграл «Урал» на своем стадионе

«Ростов» обыграл «Урал» на своем стадионе. Единственный гол забил Алексей Ионов.

Премьер-лига. 30-й тур

РОСТОВ — УРАЛ – 1:0 (0:0)

Ростов-на-Дону. 13 мая.

Стадион: «Ростов-Арена».

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

«Ростов»: Абаев, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев, Ионов (Зуев, 72), Калачев (Маер, 89), Гацкан, Гулиев (Юсупов, 90), Паршивлюк, Сигурдарсон.

«Урал»: Годзюр, Ароян, Меркулов, Чернов (Портнягин, 76), Кулаков, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Димитров (Глушков, 89), Эль-Кабир, Ильин (Евсеев, 85).

Голы: 1:0 – Ионов (57).

Предупреждения: Фидлер (40), Ароян (88).

4 (0) удары(в створ) 3 (2)

7 фолы 4

2 угловые 3

1 офсайды 0

53 % владения мячом 47

«Ростов» и «Урал» встретились в Ростове-на-Дону со спокойным настроем. Для команд этот матч не был принципиальным. Первый тайм клубы не особо старались: лишь «Урал» смог произвести два удара в створ ворот хозяев. Второй там оказался куда живее: «Ростов» не стал долго ждать и отправил в ворота гостей решающий гол: Алексей Ионов вывел команду вперед. Мяч расставил все точки и позволил команде Валерия Карпина одержать победу на своем поле.

Фото: пресс-служба «Ростова»

Источник: Еженедельник «Футбол»