Клаудио Раньери: «Рома» пропускает слишком много голов»

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери поделился мыслями о победе над «Эмполи» со счетом 2:1. Итальянский специалист во второй раз в тренерской карьере возглавил римский клуб.

«Я чувствую позитивный настрой, учитывая, что матч выдался тяжелым, нам не хватало многих игроков, другие играли не так часто. Не было лидеров, которые придают характера этой команде.

Поздравил ребят, потому что они качественно оборонялись и почти ничего не позволили создать «Эмполи». Я не понял, что произошло в эпизоде с пропущенным голом, потому что мы знали, как они будут пытаться играть.

Благодарю болельщиков, они нам очень помогли. Я не ждал, что мы будем играть лучше, потому что у нас был жесткий соперник, который находится в беспокойном состоянии, но справляется с этим.

У меня есть идеи, как сократить количество пропущенных голов, но я не скажу вам, в чем суть. Иначе я просто все солью!

Давайте скажем, что лейтмотив моего пребывания в «Роме» – помочь команде пропускать меньше, потому что неприемлемо, что такая команда пропускает так много голов», – сказал Раньери.

Ранее 67-летний итальянец возглавлял английский «Фулхэм», но был отправлен в отставку после неудовлетворительных результатов команды. Раньери в «Роме» сменил Эусебио Ди Франческо, который был уволен после вылета команды из плей-офф Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia