Джордан Хендерсон подписал новый долгосрочный контракт с «Ливерпулем»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон продолжит выступать за мерсисайдский клуб. 28-летний англичанин заключил с английским клубом новый долгосрочный контракт.

«Я очень рад подписать новый долгосрочный контракт. Кажется, я подписал свой первый контракт не так давно, буквально вчера, но с того времени уже много воды утекло.

Думаю, я прогрессирую за время, проведенное в клубе, и я наслаждаюсь этим очень сильно. Нет другого места в мире, где бы я так хотел играть в футбол. Хочу остаться в «Ливерпуле» как можно дольше.

Для меня честь быть частью этого клуба так долго. Надеюсь, смогу пробыть здесь еще дольше», – сказал Хендерсон.

Детали соглашения не уточняются. Хендерсон выступает за «Ливерпуль» с 2011 года. Он стал капитаном мерсисайдской команды летом 2015 года.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ливерпуля»