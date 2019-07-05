Хосеп Бартомеу: «Знаем, что Неймар хочет покинуть «ПСЖ»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал информацию о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Неймара. Бразильский форвард ранее уже выступал за каталонский клуб, с 2014 по 2017 годы.

«Мы знаем, что он хочет покинуть «ПСЖ», но знаем и о том, что «ПСЖ» не хочет, чтобы он уходил.

Я не люблю говорить об игроках из других команд, поэтому предпочитаю не отвечать. Мне также не нравится, что вы не спрашиваете об игроках «Барселоны».

Информацию о том, что Месси просил Неймара вернуться, я узнал из прессы, но Месси не просит игроков.

Лионель хочет играть, хочет хорошую и конкурентоспособную команду, но решения всегда принимаются техническим персоналом клуба», – сказал Бартомеу.

Фото: Global Look Press

Источник: Diario Sport