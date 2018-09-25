Самюэль Это’о: «Неймар должен помогать защите» 

Бывший нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самюэль Это’о дал совет нападающему «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймару. По его мнению, бразилец должен отрабатывать в обороне, как все другие игроки французского клуба.

«Хотелось бы видеть, как Неймар возвращается в защиту, чтобы помочь своей команде. Да, Кавани возвращается в защиту, но это не дело, когда только один игрок помогает защитникам. Мбаппе тоже делает это, но ключевая фигура в «ПСЖ» – это Неймар. Если он будет играть дисциплинированно, за ним повторит вся команда.

Игроки «ПСЖ» должны играть как одна команда. Если все они будут защищаться, у них появится шанс замахнуться на главные трофеи. Франция победила на чемпионате мира, потому что она отлично защищалась», – сказал Это’о.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com