Сборная Германии проиграла шесть матчей за год

В Лиге наций сборная Германии потерпела поражение от Франции (1:2). Впервые в истории команда проиграла шесть матчей за год.

Сборная Германии перестала выигрывать. Единственная победа бундестим случилась в официальной игре против Швеции на Чемпионате мира в России (2:1).

Раннее была информация, что Йоахим Лев намерен покинуть сборную, если национальная команда не справится в матче с Францией.

Напомним, что Йоахим Лев возглавил сборную Германии в 2006 году. Под его руководством немецкая команда победила на Чемпионате мира-2014 в Рио.

Фото: Global Look Press

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