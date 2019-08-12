«Интер» сделает новое предложение по Эдину Джеко

Эдин Джеко может покинуть «Рому» этим летом. «Интер» готов приобрести боснийского форварда.

Миланский клуб не оставляет попыток приобрести форварда 33-летнего нападающего. В ближайшее время «Интер» предложит за боснийца 18 миллионов евро.

Напомним, ранее команда Антонио Конте предлагала за Джеко 15 миллионов. Римляне ответили отказом и потребовали 20 млн. евро.

В прошедшем сезоне Джеко провел 33 матча в чемпионате Италии. На его счету 9 голов и 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Mediaset