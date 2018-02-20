Нападающий сборной Словении по хоккею сдал положительную пробу на допинг

Допинг-проба у форварда сборной Словении Жиги Еглича показала положительный результат. Об этом сообщается на официальном сайте CAS.

В пробе 29-летнего хоккеиста обнаружен препарат фенотерол. Еглича уже отстранили от участия в оставшихся матчах сборной Словении на турнире. Также нападающий обязан покинуть Олимпийскую деревню в течение 24 часов. Сообщается, что CAS детально рассмотрит дело и примет решение по дисквалификации после окончания Олимпиады в Пхенчхане. Напомним, хоккеист «Нефтехимика» провел 3 встречи группового этапа за словенцев на ЗОИ-2018. В этих встречах он забил одну шайбу.

Сборная Словении — один из двух возможных соперников российской команды по четвертьфиналу ОИ. Победитель в матче квалификационного раунда плей-офф между словенцами и норвежцами (игра началась в 10:40 по мск) выйдет в 1/4 на игроков Олега Знарка.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт Спортивного арбитражного суда