«Атлетико» отказался продавать Кевина Гамейро в «Валенсию» за 15 млн евро

«Валенсия» заинтересована в усилении нападения. Клуб собирается приобрести игрока «Атлетико» Кевина Гамейро.

«Атлетико» отклонил первое предложение «Валенсии» о трансфере нападающего Кевина Гамейро.

Руководство мадридцев не устроили предложенные «летучими мышами» 15 миллионов евро, эта сумма гораздо ниже той, которую хочет выручить клуб.

Летом 2016 года «матрасники» заплатили «Севилье» за француза 30 миллионов евро, плюс еще 7 миллионов были предусмотрены в качестве бонусов.

Ранее появилась информация, что «Атлетико» интересуется форвардом «Валенсии» Родриго и может включить Гамейро в сделку.

Фото: Global Look Press

Источник: El Confidencial