«Гамбург» выкупил Кириакоса Пападопулоса

Автор: Никита Воробьев 0

Бывший защитник «Байера» Кириакос Пападопулос стал полноправным игроком «Гамбурга». Клуб сообщил о выкупе трансфера игрока.

Контракт с греком подписан до 30 июня 2020 года. Сумма сделки составила около 6,5 млн. евро.

Спортивный директор «Гамбурга» Йенс Тодт  комментирует приобретение Пападопулоса:

«Его победный менталитет и страсть вдохновляют других игроков. Во второй половине сезона он отдавал всего себя команде. Несмотря на то что ему только 25 лет, «папа» берет на себя ответственность и идет вперед. Он является абсолютным активом для нас – как на поле, так и вне его».

Последние полгода Пападопулос доигрывал в составе «Гамбруга», находясь в аренде. Футболист провел за команду 15 матчей и забил два гола.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Гамбург»

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