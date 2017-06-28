«Гамбург» выкупил Кириакоса Пападопулоса

Бывший защитник «Байера» Кириакос Пападопулос стал полноправным игроком «Гамбурга». Клуб сообщил о выкупе трансфера игрока.

Контракт с греком подписан до 30 июня 2020 года. Сумма сделки составила около 6,5 млн. евро.

Спортивный директор «Гамбурга» Йенс Тодт комментирует приобретение Пападопулоса:

«Его победный менталитет и страсть вдохновляют других игроков. Во второй половине сезона он отдавал всего себя команде. Несмотря на то что ему только 25 лет, «папа» берет на себя ответственность и идет вперед. Он является абсолютным активом для нас – как на поле, так и вне его».

Последние полгода Пападопулос доигрывал в составе «Гамбруга», находясь в аренде. Футболист провел за команду 15 матчей и забил два гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Гамбург»