Бэйл не собирается покидать «Реал»

Автор: Никола Косич 0

Полузащитник Гарет Бэйл не намерен покидать «Реал». А руководство «сливочных» в свою очередь, хочет, чтобы валлиец ушел. 

Источник в окружении игрока сообщает, что Бэйл чувствует себе комфортно и не собирается уходить из «Реала». Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года. Полузащитник зарабатывает 14,5 миллионов евро в год.

Ранее в СМИ также появлялась информация о том, что Бэйл будет готов покинуть команду только при условии, что руководство клуба выплатит ему 51 миллион евро.

Фото: Gloobal Look Press
Источник: As

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