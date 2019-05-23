Бэйл не собирается покидать «Реал»

Полузащитник Гарет Бэйл не намерен покидать «Реал». А руководство «сливочных» в свою очередь, хочет, чтобы валлиец ушел.

Источник в окружении игрока сообщает, что Бэйл чувствует себе комфортно и не собирается уходить из «Реала». Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года. Полузащитник зарабатывает 14,5 миллионов евро в год.

Ранее в СМИ также появлялась информация о том, что Бэйл будет готов покинуть команду только при условии, что руководство клуба выплатит ему 51 миллион евро.

Фото: Gloobal Look Press

Источник: As