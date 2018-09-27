Юрген Клопп: «Первый гол «Челси» забил из офсайда»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Челси» (1:2) в матче Кубка лиги. В этой встрече победу лондонскому клубу принес Эден Азар, который забил гол на 85-ой минуте.

«Мы знали, как «Челси» планирует сыграть, но мы дали им слишком много пространства и не действовали достаточно компактно. У нас были серьезные моменты в первом тайме.

К сожалению, мы должны принять этот результат. Мы хотели выиграть матч, но нам не повезло, мы попали в перекладину.

Я думаю, что первый гол забит из офсайда. Три игрока находились в положении вне игры, два точно. Они посмотрели эпизод и не зафиксировали вне игры. Мы должны это принять.

Это хорошая подготовка к субботе, но нам нужно обороняться лучше», – заявил Клопп.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC