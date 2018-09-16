Дуглас Коста получил красную карточку за плевок в лицо игроку «Сассуоло»

В матче 4-го тура чемпионата Италии «Ювентус» принимал на своем поле «Сассуоло». В концовке матча полузащитник хозяев Дуглас Коста получил красную карточку за плевок в лицо нападающему «Сассуоло» Федерико Ди Франческо.
Двумя минутами ранее Коста отделался желтой карточкой за то, что боднул головой все того же Франческо на глазах у рефери. Еще раньше Коста грубо ударил Федерико локтем в лицо.
«Ювентус» одержал четвертую подряд победу со старта нового сезона, а «Сассуоло» прервал серию без поражений из трех матчей (две победы и ничья). Туринцы (12 очков) по-прежнему являются единоличными лидерами в турнирной таблице Серии А, опережая на три очка ближайшего преследователя в лице «Наполи».
Встреча проходила на стадионе «Альянц-Ювентус» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
— Mirror Football (@MirrorFootball) September 16, 2018
Фото: Global Look Press
Источник: Mirror Football