Дуглас Коста получил красную карточку за плевок в лицо игроку «Сассуоло»

В матче 4-го тура чемпионата Италии «Ювентус» принимал на своем поле «Сассуоло». В концовке матча полузащитник хозяев Дуглас Коста получил красную карточку за плевок в лицо нападающему «Сассуоло» Федерико Ди Франческо.

Двумя минутами ранее Коста отделался желтой карточкой за то, что боднул головой все того же Франческо на глазах у рефери. Еще раньше Коста грубо ударил Федерико локтем в лицо.

«Ювентус» одержал четвертую подряд победу со старта нового сезона, а «Сассуоло» прервал серию без поражений из трех матчей (две победы и ничья). Туринцы (12 очков) по-прежнему являются единоличными лидерами в турнирной таблице Серии А, опережая на три очка ближайшего преследователя в лице «Наполи».

Встреча проходила на стадионе «Альянц-Ювентус» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror Football