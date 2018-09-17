Хосеп Гвардиола: «Когда игрок ошибается в простой ситуации, я бываю зол и расстроен»

Автор: Михаил Серебряков 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Фулхэмом» (3:0) в матче 5-го тура АПЛ. По его мнению, его игрокам нужно прибавить в некоторых компонентах игры.

«Когда происходят осечки в элементарных вещах, я не могу сдерживать себя. Когда игрок в простой ситуации делает лишний пас, лишний финт, ошибается с пасом, я бываю зол и расстроен своими футболистами. Они знают об этом, мы много раз говорили на эту тему.

Если они допускают осечку, забивая или ассистируя, то мне это не важно. Если они идут в дриблинг и ошибаются, это не имеет значения. Но когда ты контролируешь мяч и делаешь ошибку в простой передаче… В этом матче такого было много. Поэтому я собираюсь показать игрокам, что мы можем прибавить», — сказал Гвардиола.

Фото: Global Look Press
Источник:  Sky Sports

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Рахим Стерлинг

Хосеп Гвардиола: «На 100% хочу, чтобы Стерлинг остался в «Ман Сити»

Дуглас Луис

FA не выдала хавбеку «МанСити» Дугласу Луису разрешение на работу в Англии

Пеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола: «Игроки «Манчестер Сити» все еще не в форме»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 