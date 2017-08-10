Эсекиэль Гарай согласовал условия контракта со «Спартаком»

Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай скоро может стать игроком московского «Спартака». Стали известны детали личного контракта аргентинца.

«Спартак» готов ежегодно выплачивать Гараю около 5 млн евро в год. Стороны пока ведут переговоры по возможному трансферу 30-летнего игрока: «красно-белые» предлагают за аргентинца 20 млн евро. Ранее было известно, что «Валенсия» готова проститься с Гараем за 25 млн евро.

Помимо москвичей на дефа претендует «Зенит», чье предложение оценено в 23 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca