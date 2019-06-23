Неймару придется существенно снизить запросы по зарплате, если игрок хочет вернуться в «Барселону»

Автор: Никола Косич 0

Трансфер нападающего «ПСЖ» Неймара в «Барселону» может пройти в это межсезонье. Каталонцы выдвинули 27-летнему бразильцу ряд условий.

По одному из них игрок должен пойти на понижение зарплаты. В «ПСЖ» заработок форварда чистыми составляет 36 миллионов евро в год. По данным Испанских СМИ, Неймару придется снизить запросы по зарплате до 22 миллионов евро, если игрок хочет вернуться в «Барселону».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции игрок провел 17 матчей, отметился 15 голами и 8 ассистами.

Фото: Gloobal Look Press
Источник:Mundo Deportivo

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