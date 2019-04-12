Тони Кроос опроверг информацию о желании уйти из «Реала»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос не подтвердил информацию о желании уйти из мадридского клуба. Он ответил изданию в твиттере.

«Абсолютно ложная информация», – написал Кроос в твиттере комментарием к твиту As. По информации издания, немецкий футболист хочет покинуть «Реал» этим летом.

В этом сезоне в чемпионате Испании Тони сыграл в 23 матчах, не забив ни единого гола, зато отметившись 4 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Тони Крооса