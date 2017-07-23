Наби Кейта остается в «РБ Лейпциге»

Автор: Алена Груздева 0

Кейта

В это трансферное окно «РБ Лейпциг» не собирается продавать Наби Кейта. Об этом сообщило одно из высокопоставленных лиц в клубе. 

Ранее 22-летнего гвинейского полузащитника безуспешно добивался «Ливерпуль», трижды готовивший предложения по трансферу немецкому клубу. Также «РБ Лейпциг» отклонил предложение о покупке Кейта за 67 млн фунтов от неназванного клуба.

Спортивный директор немецкой команды Ральф Рангник планирует убедить юного полузащитника подписать с клубом новый контракт, и надеется, что ни один из ключевых игроков второго клуба Бундеслиги-2016/17 «РБ Лейпциг» не покинет, особенно, перед предстоящим участием в ЛЧ.

 

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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