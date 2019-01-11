Бывший игрок «Челси» и «Лестера» завершил карьеру

Автор: Дарья Григорьева 0

Бывший защитник «Челси», «Лестера» и сборной Германии Роберт Хут завершил карьеру. Игрок сообщил о своем решении в Twitter.

Футболист опроверг информацию о возможном переходе в «Дерби Каунти».

«Это самая что ни на есть неправда. Я закончил карьеру! Просто не стал давать интервью и плакаться об этом», – написал в социальной сети Хут.

Последним клубом футболиста стал «Лестер», за который он выступал с 2015 по 2018 год. В сезоне-2015/16 защитник стал чемпионом Англии в составе «лис». Кроме того, немец дважды выигрывал АПЛ с «Челси». За «синих» он выступал с 2002 по 2006 год.

Фото: Global Look Press
Источник:  твиттер Роберта Хута

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