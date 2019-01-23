Марио Балотелли стал игроком «Марселя»

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий  Марио Балотелли перешел из «Ниццы» в «Марсель». Сегодня он официально стал игроком прованского клуба.

Форвард успешно прошел медосмотр и, в конечном итоге, заключил с клубом контракт сроком до конца сезона. Детали сделки между футболистом и командой не уточняются.

«Марсель» оригинально представил итальянца.

Напомним, что в нынешнем сезоне за «Ниццу» Балотелли провел 10 игр и сделал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Марселя»

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