Марио Балотелли стал игроком «Марселя»

Нападающий Марио Балотелли перешел из «Ниццы» в «Марсель». Сегодня он официально стал игроком прованского клуба.
Форвард успешно прошел медосмотр и, в конечном итоге, заключил с клубом контракт сроком до конца сезона. Детали сделки между футболистом и командой не уточняются.
«Марсель» оригинально представил итальянца.
Level completed ✅ #OMnation pic.twitter.com/ghGXUsvMFX
— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 23, 2019
Напомним, что в нынешнем сезоне за «Ниццу» Балотелли провел 10 игр и сделал одну голевую передачу.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Марселя»