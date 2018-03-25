Китайские клубы готовы пригласить Николу Калинича

Автор: Лидия Дидык 0

Никола Калинич

Форвард «Милана» Никола Калинич может продолжить карьеру в Китае. У нападающего возникли разногласия с тренером Дженнаро Гаттузо.

Итальянец вывел форварда из состава, поскольку недоволен тем, как игрок относится к тренировкам. Калинич проигрывает конкуренцию нападающим Андре Силве и Патрику Кутроне.

У 30-летнего футболиста есть варианты продолжения карьеры в Китае. Некоторые клубы суперлиги следят за ситуацией и готовы пригласить хорвата.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia
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