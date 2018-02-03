УЕФА удовлетворит апелляцию «Црвены Звезды», матч с ЦСКА пройдет со зрителями

УЕФА в понедельник вынесет решение по поводу апелляции «Црвены Звезды» на закрытие трибун стадиона команды на первом матче 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА. По информации СМИ УЕФА уже удовлетворил аппеляцию.

Дисциплинарный комитет ранее наказал сербский клуб игрой без зрителей за поддержку генерала Ратко Младича болельщиками «Црвены Звезды» на стадионе по ходу матча группового этапа турнира ЛЕ с БАТЭ.

Однако в сербских СМИ появилась информация, что УЕФА удовлетворит апелляцию «Звезды», о чем и будет официально объявлено в начале следующей недели.

Матч «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится 13 февраля.

Фото: Global Look Press

Источник: Zurnal.rs