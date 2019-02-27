«Уфа» вернет деньги фанатам за билеты в случае неудачного результата с «Динамо»

«Уфа» вернет деньги болельщикам за билеты в случае неудачного выступления в матче 18-го тура РПЛ с «Динамо». Об этом сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

Утверждается, что «Уфа» также предоставит бесплатный проход на следующую игру, если команда не добьется положительного результата в игре с «бело-голубыми».

«Мы уверены в своих силах и в своей победе. В случае неудачного исхода матча с «Динамо», мы возвращаем болельщикам деньги за билеты и дарим бесплатно посетить следующую игру. Такое решение было принято командой и тренерским штабом. Какой результат можно считать неудачным? Если мы потеряем очки», — приводит слова Газизова официальный сайт клуба.

Напомним, «Уфа» на данный момент в чемпионате России располагается на 14 строчке с 16 очками. Встреча с «Динамо» состоится 3 марта.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Уфа»