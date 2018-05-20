Китайский клуб предложил Мареку Гамшику контракт с зарплатой 10 млн евро в год

Автор: Тимофей Поршнев 0

Hamsik

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик может продолжить карьеру в чемпионате Китая. Ему предлагают большую зарплату.

Один из китайских клубов предложил словацкому футболисту трехлетний контракт с зарплатой € 10 млн в год. Гамшик серьезно обдумывает это предложение и может покинуть «Наполи».

30-летний хавбек выступает за неаполитанский клуб с 2007 года и является лучшим бомбардиром в истории «партенопейцев».

Добавим, покинуть «Наполи» грядущим летом также могут Жоржиньо и Дрис Мертенс.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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