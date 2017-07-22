Камиль Гросицки может покинуть «Халл Сити»

Камиль Гросицки может вскоре перейти из «Халла» в клуб из АПЛ. Наиболее активно польским полузащитником интересуется «Эвертон».

«Халл Сити» приобрел Гросицки этой зимой, но уже спустя полгода «тигры» могут потерять своего вингера. Игрок находится в сфере интересов «Эвертона» и «Уотфорда», однако клуб из Ливерпуля проявляет большую инициативу — и уже ведут переговоры с агентом 29-летнего футболиста.

Ресурс Transfermarkt оценивает Камиля Гросицки в 7 млн евро.

В 15 матчах Чемпионшипа сезона-2016/17 поляк отдал 5 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Przeglad Sportowy