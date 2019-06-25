Неймар согласовал контракт с «Барселоной»

Автор: Анатолий Акулов 0

Бразильский форвард близок к переезду в испанский чемпионат. Нападающий может перейти в «Барселону».

Сообщается, что бразильцу удалось согласовать контракт с каталонским клубом. Соглашение будет рассчитано на пять лет, зарплата игрока составит 24 миллиона евро в год.

Игрок будет получать примерно столько же, сколько и до перехода в «ПСЖ» в 2017-м. Напомним, в Париже Неймар зарабатывает почти 37 миллионов евро в год.

Отмечается, что Неймар полностью отказался от претензий на 26 миллионов евро. Футболист пытался отсудить эту сумму у «Барселоны» в качестве бонуса за лояльность. Эти деньги бразилец должен был получить прямо перед уходом в «ПСЖ».

В прошедшем сезоне 27-летний форвард провел 17 матчей в чемпионате Франции. На его счету 15 голов и 8 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Diario Sport

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