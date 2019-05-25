«Тоттенхэм» хочет купить Джовани Ло Чельсо

Автор: Анатолий Акулов 0

Полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо может перебраться в чемпионат Англии. 23-летним хавбеком интересуется «Тоттенхэм».

Лондонский клуб видит в аргентинском футболисте замену Кристиану Эриксену. Ранее сообщалось, что датчанин перейдет в мадридский «Реал» по окончании финала Лиги чемпионов.

«Шпоры» уже провели первые переговоры о трансфере игрока сборной Аргентины. Английская команда готова заплатить за футболиста порядка 60 млн. евро.

Отмечается, что 20 процентов от суммы трансфера получит «ПСЖ», за который ранее выступал Ло Чельсо. Помимо «Тоттенхэма», на аргентинца также претендует «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне хавбек провел 32 матча в чемпионате Испании. На его счету 9 голов и 6 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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