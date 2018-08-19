55-летний тренер Дэвид Мойес может возглавить сборную США. Последним местом работы шотландского специалиста был лондонский «Вест Хэм».

Дэвид Мойес является фаворитом должность наставника американской сборной. Руководство Федерации футбола США в курсе, что шотландец заинтересован в сотрудничестве.

Бывший тренер американской сборной Брюс Арена был уволен в октябре прошлого года, не сумев вывести команду на ЧМ-2018. С тех пор роль исполняющего обязанности главного тренера исполнял Дейв Сарачейн.

Последним местом работы Мойеса был «Вест Хэм». До этого шотландский специалист тренировал «Сандерленд», испанский «Реал Сосьедад», «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Престон Норт Энд».

Фото: Global Look Press

Источник: The Mirror