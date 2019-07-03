Рашид Рахимов о переходе Глушакова в «Ахмат»: «Он просто хотел от всего отойти»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал трансфер бывшего хавбека «Спартака» Дениса Глушакова. По его словам, Денис не делал акцента на финансовой составляющей.

Также российский специалист отметил, что предложение полузащитнику грозненцы сделали за день до его перехода. «Мы искали игрока на эту позицию, так как Раванелли выбыл на долгое время. Он имел много других вариантов, но после нашего разговора к моей заинтересованности добавилась его заинтересованность в переходе», — сказал Рахимов.

«Глушаков может проявить себя здесь и уйти от всех «известных» моментов. В Грозном будут меньше говорить на эту тему, он больше сконцентрируется на футболе. Я считаю, что он много времени потерял, ему надо вернуться в футбол и сфокусироваться на игре. Мы постараемся помочь ему, а он постарается проявить свои лучшие качества», — добавил тренер.

В прошедшем сезоне российский полузащитник выступал за московский «Спартак». В 18 матчах 32-летний хавбек отметился 3-мя голами.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»