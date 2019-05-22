«Галатасарай» может приобрести Николу Влашича

Автор: Анатолий Акулов 0

Хавбек ЦСКА Никола Влашич может перебраться в чемпионат Турции. 21-летним хорватом интересуется «Галатасарай».

Полузащитник, права на которого принадлежат «Эвертону», может в межсезонье оказаться в Турции. Руководство «Галатасарая» планирует усилить атакующую линию этим летом.

Сообщается, что «Эвертон» готов расстаться с футболистом сборной Хорватии. «Мерсисайдцы» готовы отдать игрока в годичную аренду. Вариант с выкупом турками хорвата не рассматривается.

В текущем сезоне Никола Влашич провел в чемпионате России  25 матчей. На его счету 5 голов и столько же результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Takvim

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