«Валенсия» намерена выкупить Дениса Черышева

Автор: Анатолий Акулов 0

Российский полузащитник продолжить выступать в чемпионате Испании в следующем сезоне. «Валенсия» намерена приобрести у «Вильярреала» 28-летнего хавбека.

Сообщается, что спортивный директор «летучих мышей» Матео Алемань попытается сбить цену на Черышева в летнее межсезонье. Руководство валенсийцев хочет договориться с «Вильярреалом» на меньшую сумму, чем 7 млн. евро.

Основные аргументы названной суммы – травмы Дениса. Отметим, что главный тренер «Валенсии» Марселино Тораль настаивает на сохранении Черышева в команде.

В текущем сезоне россиянин провел 27 матчей в чемпионате Испании. На его счету 2 гола и 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: As.com

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