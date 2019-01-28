«Уотфорд» готов продать Жерара Деулофеу «Милану» за 25 миллионов евро

«Милан» намерен вернуть полузащитника «Уотфорда» Жерара Деулофеу. Испанский футболист выступал за итальянскую команду во второй половине сезона-2016/17 на правах аренды.

Итальянский клуб переключился на 24-летнего испанца после того, как уступил «Интеру» в борьбе за хавбека «Далянь Ифань» Янника Карраско.

«Милан» планирует арендовать Деулофеу до конца сезона с опцией выкупа.

«Уотфорд», в свою очередь, настаивает на прямой продаже игрока за 25 миллионов евро.

В июне прошлого года английский клуб выкупил Деулофеу у «Барселоны» за 13 миллионов евро. Полузащитник провел 16 игр в чемпионате Англии, забил три гола и отдал три результативных паса.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia