«Шанхай Шэньхуа» предложил 20 миллионов евро за полузащитника «Спартака» Фернандо

Полузащитник «Спартака» Фернандо близок к переходу в «Шанхай Шэньхуа». Бразилец выступает за московский клуб с 2016 года.

Китайский клуб уже предложил за 27-летнего хавбека 10 миллионов евро. Красно-белые продавать футболиста за эту сумму отказались, так как желают выручить за игрока не менее 20 миллионов. «Шанхай Шэньхуа» уже начал готовить новое предложение. Вероятнее всего, китайский клуб удовлетворит требование «Спартака» и предложит за бразильца необходимые 20 миллионов.

До перехода в «Спартак» Фернандо играл за «Гремио», донецкий «Шахтер» и «Сампдорию». В прошлом сезоне РПЛ полузащитник сыграл в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Всего Фернандо сыграл 95 игр за «Спартак», и забил 12 голов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Globo Esporte