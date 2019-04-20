«Манчестер Юнайтед» готов продать Ромелу Лукаку

Автор: Андрей Синельщиков 0

Ромелу Лукаку

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку может летом сменить клуб. Руководство «МЮ» планирует перестройку и рассмотрит предложения о трансфере 25-летнего бельгийца.

Сам Лукаку готов перейти в другой клуб. Интерес к игроку проявляли итальянский «Интер», французский «ПСЖ» и немецкая «Бавария».

Также «Манчестер Юнайтед» намерен продать Алексиса Санчеса, Маттео Дармиана, Маркоса Рохо, Хуана Мату и Андера Эрреру.

Лукаку выступает за «Юнайтед» с лета 2017 года. Бельгиец провел 63 игры и забил 28 голов. Ранее нападающий выступал за «Эвертон» и «Челси».

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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