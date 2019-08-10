«Локомотив» ведет переговоры о подписании Франка Рибери

Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери может продолжить карьеру в России. Его хочет приобрести московский «Локомотив».

Сообщается, что интерес к 36-летнему французу проявляет «Локомотив». Московский клуб уже связался с представителями футболиста по поводу возможного трансфера.

Рибери летом покинул «Баварию», за которую выступал с 2007 года. Француз не собирается завершать карьеру и в статусе свободного агента ищет новую команду. Французские СМИ утверждают, что в начале лета Рибери входил в шорт-лист «Краснодара».

Ранее стало известно, что главный тренер ПСВ Марк ван Боммел также хочет видеть в своей команде француза, с которым он знаком по совместному выступлению за «Баварию».

За мюнхенскую команду футболист провел 425 матчей и забил 124 мяча. В общей сложности с немецким клубом он выиграл 24 трофея, в том числе Лигу чемпионов в сезоне-2012/13 и 9 чемпионских титулов Бундеслиги, что является рекордным показателем для турнира.

Фото: Global Look Press

Источник: L`Equipe