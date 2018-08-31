Хосеп Гвардиола: «Манчестер Юнайтед» остаётся командой топ-уровня»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал неудачный старт «Манчестер Юнайтед» в новом розыгрыше английской Премьер-лиги. «МЮ» в трех турах набрал лишь три очка, потерпев два поражения, что стало худшим стартом команды с сезона 1992/1993.

«Манчестер Юнайтед» остается очень сильной командой топ-уровня. Сейчас у нас лишь август. Впереди еще вся борьба за очки, настоящий старт сезона будет после перерыва на матчи сборных.

Что касается давления на Жозе Моуринью, то это – часть нашей работы. Наше положение зависит от результатов. Когда мы побеждаем, все отлично. Если нет, то начинаются претензии. Все очень просто.

Но я считаю, что тренеры, работающие в АПЛ, являются высококлассными специалистами. Все они попали сюда, потому что их уровень очень высок», — сказал 50-летний специалист.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под руководством испанского тренера «горожане» в прошедшем сезоне завоевали чемпионский титул, а также Кубок футбольной лиги и Суперкубок Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC