Эмре Джан об удалении Роналду: «Слышал, что красную показали за дерганье волос»

Автор: Михаил Серебряков 0

Роналду

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан прокомментировал удаление форварда Криштиану Роналду в матче Лиги чемпионов против «Валенсии» (2:0). Эта первая красная карточка Роналду в еврокубках.

«И это красная карточка!? Я слышал, что красную показали за дерганье волос. Мы не женщины, мы в футбол играем.

Если за такое давать красную, можно удалять за любой фол. Это не красная карточка, 100 процентов», – заявил Джан.

Напомним, что судья Феликс Брих удалил нападающего на 29-й минуте. Арбитр посчитал, что португалец ударил по лицу защитника «Валенсии» Джейсона Мурильо.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

 

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