«Ювентус» впервые в сезоне проиграл в серии А

«Ювентус» уступил «Дженоа» в гостевом матче 28-го тура чемпионата Италии (0:2). В игре не принимал участие Криштиану Роналду.

Это поражение стало для команды Массимилиано Аллегри первым в текущем розыгрыше серии А.

В последний раз до этого туринцы проигрывали в национальном первенстве в апреле прошлого года – тогда поражение «Ювентус» нанес «Наполи» (0:1).

Отметим, что сегодняшнюю игру пропускал нападающий «бьянконери» Криштиану Роналду, которому был предоставлен отдых.

Сайт ftbl.ru показывал этот матч в прямом эфире. Также сегодня в 22:30 здесь же можно посмотреть миланское дерби.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»