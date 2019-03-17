«Ювентус» впервые в сезоне проиграл в серии А

Автор: Тимофей Поршнев 0

«Ювентус» уступил «Дженоа» в гостевом матче 28-го тура чемпионата Италии (0:2). В игре не принимал участие Криштиану Роналду.  

Это поражение стало для команды Массимилиано Аллегри первым в текущем розыгрыше серии А.

В последний раз до этого туринцы проигрывали в национальном первенстве в апреле прошлого года – тогда поражение «Ювентус» нанес «Наполи» (0:1).

Отметим, что сегодняшнюю игру пропускал нападающий «бьянконери» Криштиану Роналду, которому был предоставлен отдых.

Сайт ftbl.ru показывал этот матч в прямом эфире. Также сегодня в 22:30 здесь же можно посмотреть миланское дерби.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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