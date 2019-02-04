Харри Кейн собирается вернуться на поле после травмы раньше срока

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Харри Кейн рассказал, что собирается вернуться в строй после травмы раньше, чем прогнозировали врачи. 25-летний англичанин прошел медобследование, в ходе которого у него было выявлено повреждение связок левой лодыжки.

Медицинский персонал «шпор» констатировал, что к тренировкам форвард сможет вернуться не ранее начала марта.

«Мое восстановление проходит хорошо. На следующей неделе посмотрим, как обстоят дела. Я хочу приступить к занятиям с мячом, а там увидим, как на это отреагирует лодыжка. Пока все идет благоприятно, но нам нужно убедиться, что я полностью восстановился после травмы», — сказал 25-летний нападающий.

В нынешнем сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» 31 матч во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports